Bartın'da Kiralık Ev Arayan Çift Ormanlık Alanda Mahsur Kaldı

A.A. ve eşi, yaklaşık 2 ay önce Bartın’a geldikten sonra kiralık ev ararken, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ormanlık alana giden patika yola girip araçları kara saplandı. Araçta mahsur kalan çiftin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, polis ve belediye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışması

Kara ve çamura saplanan araç için zorlu bir kurtarma operasyonu başlatıldı. İş makinesine bağlanan otomobil, ekiplerce yaklaşık yüzlerce metre çekilerek kurtarıldı. Kar ve çamurun neden olduğu zorluklar nedeniyle çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü.

Yeniden asfalt yola çıkan A.A., ekiplerin müdahalesine teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

BARTIN'DA KİRALIK EV ARAYAN ÇİFT, ARACIYLA ORMANLIK ALANA GİRİNCE KARA SAPLANDI. ARAÇTA MAHSUR KALAN ÇİFT, AFAD, POLİS VE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.