DOLAR
42,92 -0,01%
EURO
50,55 -0,1%
ALTIN
5.978,05 -0,06%
BITCOIN
3.747.967,27 -0,25%

Bartın'da Kiralık Ev Arayan Çift Ormanlık Alanda Mahsur Kaldı

Bartın'da kiralık ev arayan A.A. ve eşi, navigasyonun yönlendirmesiyle ormanlık alana girip kara saplandı; AFAD, polis ve karla mücadele ekipleri yaklaşık 2 saatte kurtardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:40
Bartın'da Kiralık Ev Arayan Çift Ormanlık Alanda Mahsur Kaldı

Bartın'da Kiralık Ev Arayan Çift Ormanlık Alanda Mahsur Kaldı

A.A. ve eşi, yaklaşık 2 ay önce Bartın’a geldikten sonra kiralık ev ararken, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu ormanlık alana giden patika yola girip araçları kara saplandı. Araçta mahsur kalan çiftin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, polis ve belediye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışması

Kara ve çamura saplanan araç için zorlu bir kurtarma operasyonu başlatıldı. İş makinesine bağlanan otomobil, ekiplerce yaklaşık yüzlerce metre çekilerek kurtarıldı. Kar ve çamurun neden olduğu zorluklar nedeniyle çalışmalar yaklaşık 2 saat sürdü.

Yeniden asfalt yola çıkan A.A., ekiplerin müdahalesine teşekkür ederek bölgeden ayrıldı.

BARTIN'DA KİRALIK EV ARAYAN ÇİFT, ARACIYLA ORMANLIK ALANA GİRİNCE KARA SAPLANDI. ARAÇTA MAHSUR...

BARTIN'DA KİRALIK EV ARAYAN ÇİFT, ARACIYLA ORMANLIK ALANA GİRİNCE KARA SAPLANDI. ARAÇTA MAHSUR KALAN ÇİFT, AFAD, POLİS VE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.

BARTIN'DA KİRALIK EV ARAYAN ÇİFT, ARACIYLA ORMANLIK ALANA GİRİNCE KARA SAPLANDI. ARAÇTA MAHSUR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
2
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
3
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
4
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu
5
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması
6
Iğdır'da 3 vaşak köye indi: Kar nedeniyle yiyecek arayışı
7
Aydın Efeler'de 58 Yaşındaki Fadime Yağuz Evinde Ölü Bulundu

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?