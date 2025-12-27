Antalya'da 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olayın detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesindeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede sabah saatlerinde şüpheli bir ölüm bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Fatmana Karamık (70), oturma odasında yerde yatarken kızı M.K. ve kızının erkek arkadaşı İ.K. tarafından bulundu.

Kızının ve erkek arkadaşının yedek anahtarla eve girmesi sonucu durum fark edildi ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Karamık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve inceleme

Olayın ardından Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile olay yeri inceleme ekipleri dairede ayrıntılı çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Karamık'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde alınan sözlü ifadede M.K.'nin annesini en son birkaç gün önce gördüğünü söylediği öğrenildi. M.K. ile İ.K., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

