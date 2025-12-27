DOLAR
Antalya'da 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Muratpaşa Kızılsaray'da 70 yaşındaki Fatmana Karamık, kızı M.K. ve kızının erkek arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:02
Antalya'da 70 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da 70 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olayın detayları

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesindeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede sabah saatlerinde şüpheli bir ölüm bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Fatmana Karamık (70), oturma odasında yerde yatarken kızı M.K. ve kızının erkek arkadaşı İ.K. tarafından bulundu.

Kızının ve erkek arkadaşının yedek anahtarla eve girmesi sonucu durum fark edildi ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Karamık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve inceleme

Olayın ardından Asayiş Büro Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ile olay yeri inceleme ekipleri dairede ayrıntılı çalışmalar yürüttü. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Karamık'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde alınan sözlü ifadede M.K.'nin annesini en son birkaç gün önce gördüğünü söylediği öğrenildi. M.K. ile İ.K., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

