İnegöl'de Tepki Çeken Görüntü: Köpeği Aracın Arkasına Bağlayıp Yol Boyunca İlerledi

İnegöl'de Köpek Aracın Arkasına Bağlanarak Yol Boyunca İlerledi

Vatandaş Tepkisi ve Sosyal Medya Yankısı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına iple bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı.

İnegöl Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi paylaştı: "Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine Belediye Başkanımız Alper Taban’ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürülecektir".

