DOLAR
42,92 -0,01%
EURO
50,55 -0,1%
ALTIN
5.978,05 -0,06%
BITCOIN
3.747.967,27 -0,25%

İnegöl'de Tepki Çeken Görüntü: Köpeği Aracın Arkasına Bağlayıp Yol Boyunca İlerledi

Bursa İnegöl'de bir sürücünün köpeği aracının arkasına iple bağlayıp yol boyunca ilerletmesi vatandaşların tepkisini çekti; görüntüler sosyal medyada yaygın tepki topladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:34
İnegöl'de Tepki Çeken Görüntü: Köpeği Aracın Arkasına Bağlayıp Yol Boyunca İlerledi

İnegöl'de Köpek Aracın Arkasına Bağlanarak Yol Boyunca İlerledi

Vatandaş Tepkisi ve Sosyal Medya Yankısı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana gelen olay, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

İddiaya göre bir sürücü, köpeği aracının arkasına iple bağlayarak yol boyunca ilerledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay kısa sürede büyük tepki topladı.

İnegöl Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeyi paylaştı: "Köpeğin aracın arkasına bağlanması haberi üzerine Belediye Başkanımız Alper Taban’ın talimatıyla köpek sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimize götürülecektir".

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYARAK SEYRETTİ

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYARAK SEYRETTİ

KÖPEĞİ ARACIN ARKASINA BAĞLAYARAK SEYRETTİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
2
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
3
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
4
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu
5
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması
6
Iğdır'da 3 vaşak köye indi: Kar nedeniyle yiyecek arayışı
7
Aydın Efeler'de 58 Yaşındaki Fadime Yağuz Evinde Ölü Bulundu

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?