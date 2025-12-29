Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Olayın Detayları

Aksaray’da park içerisinde drift atan iki sürücü, sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalandı. Sürücülere toplam 111 bin 461 lira para cezası uygulanırken, araçları trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde gerçekleşti. Parkın buzlanmış otopark kısmında drift yapan Hasan Hüseyin Ö. (18) idaresindeki 68 AD 163 plakalı otomobil ile Bahir T. (18) yönetimindeki 06 AN 9872 plakalı otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

Sivil ekiplerce yapılan sorgulamada, Hasan Hüseyin Ö. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Buna göre, sürücülere kesilen cezalar şöyle: Hasan Hüseyin Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 65 bin 69 lira, Bahir T.'ye drift atmaktan 46 bin 392 lira.

Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

