DOLAR
42,92 -0,02%
EURO
50,53 0,08%
ALTIN
5.995,17 4,1%
BITCOIN
3.751.774,05 0,25%

Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Aksaray'da Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda drift yapan 2 sürücü sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalandı; toplam 111 bin 461 lira ceza kesildi, araçlar trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:25
Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Olayın Detayları

Aksaray’da park içerisinde drift atan iki sürücü, sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalandı. Sürücülere toplam 111 bin 461 lira para cezası uygulanırken, araçları trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde gerçekleşti. Parkın buzlanmış otopark kısmında drift yapan Hasan Hüseyin Ö. (18) idaresindeki 68 AD 163 plakalı otomobil ile Bahir T. (18) yönetimindeki 06 AN 9872 plakalı otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine bağlı sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

Sivil ekiplerce yapılan sorgulamada, Hasan Hüseyin Ö. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Buna göre, sürücülere kesilen cezalar şöyle: Hasan Hüseyin Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan 65 bin 69 lira, Bahir T.'ye drift atmaktan 46 bin 392 lira.

Araçlar trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı ve ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AKSARAY’DA PARK İÇERİSİNDE DRİFT ATAN 2 SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANIRKEN, 111...

AKSARAY’DA PARK İÇERİSİNDE DRİFT ATAN 2 SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANIRKEN, 111 BİN 461 LİRA PARA CEZASI KESİLEREK ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLEN SÜRÜCÜLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

AKSARAY’DA PARK İÇERİSİNDE DRİFT ATAN 2 SÜRÜCÜ SİVİL TRAFİK EKİPLERİNCE SUÇÜSTÜ YAKALANIRKEN, 111...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun Tirebolu'da Fırtına Taşkını: 5 Metrelik Dalgalar Sahil Yolunu Bastı
2
New York'ta pitbull dehşeti: 1 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdı
3
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
4
Iğdır'da Kuyumcudan 5-6 Kilo Altın Çalındı; Zanlılar BMW X5 ile Yakalandı
5
Kastamonu'da Yolcu Otobüsü Kara Saplandı
6
Zonguldak Kozlu'da 3 Katlı Binada Yangın — İtfaiye Facianın Eşiğini Önledi
7
Aksaray'da Parkta Drift Yapan 2 Sürücüye 111 Bin 461 Lira Ceza

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?