Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri Emniyeti, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'yi düzenlenen operasyonda yakalayarak cezaevine teslim etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:00
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (25) yakalandı.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda S.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu S.G. gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan S.G., ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

