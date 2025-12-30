Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, hakkında 'hırsızlık' suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (25) yakalandı.
Operasyon detayları
Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda S.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu S.G. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan S.G., ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.
