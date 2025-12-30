Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada Umut D. yaralandı. Kazayı gören otomobilin sürücü ve yolcusu kısa süre sonra olay yerini terk etti.