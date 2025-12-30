DOLAR
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti

Tekirdağ Çorlu'da gece yarısı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada Umut D. yaralandı. Kazayı gören otomobilin sürücü ve yolcusu kısa süre sonra olay yerini terk etti.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:02
Kaza, geçtiğimiz hafta gece yarısı Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yönüne seyreden Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile Dr. Hakkı Görenli Sokak'tan gelen bir otomobil, yol ayrımında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle arabanın üzerinde takla atan motosiklet sürücüsü Umut D. yere savruldu. Yaralı Umut D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kazanın hemen ardından otomobilden inen sürücü ve yolcunun yerde yatan yaralıya baktıktan sonra kısa süre sonra olay yerini terk ettiği görülüyor.

Tedavi ve soruşturma

Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve tarafların davranışlarını soruşturuyor; kayıtlar inceleniyor.

