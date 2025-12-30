Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
Kaza, geçtiğimiz hafta gece yarısı Cemaliye Mahallesi eski Vatan Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak yönüne seyreden Umut D.'nin kullandığı motosiklet ile Dr. Hakkı Görenli Sokak'tan gelen bir otomobil, yol ayrımında çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle arabanın üzerinde takla atan motosiklet sürücüsü Umut D. yere savruldu. Yaralı Umut D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kazanın hemen ardından otomobilden inen sürücü ve yolcunun yerde yatan yaralıya baktıktan sonra kısa süre sonra olay yerini terk ettiği görülüyor.
Tedavi ve soruşturma
Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve tarafların davranışlarını soruşturuyor; kayıtlar inceleniyor.
