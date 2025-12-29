DOLAR
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması

Eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, şike ve bahis soruşturması kapsamında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:35
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması

Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması

Soruşturma süreci ve karar

Futbol dünyasında yürütülen şike ve bahis oynama iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından dosyası, delil durumu nedeniyle ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na intikal ettirildi. Buradaki işlemler sonrasında Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe alınan karar sonucu Erden Timur tutuklandı.

ERDEN TİMUR (ARŞİV)

ERDEN TİMUR (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

