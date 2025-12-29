Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması
Soruşturma süreci ve karar
Futbol dünyasında yürütülen şike ve bahis oynama iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından dosyası, delil durumu nedeniyle ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na intikal ettirildi. Buradaki işlemler sonrasında Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi hakimlikçe alınan karar sonucu Erden Timur tutuklandı.
ERDEN TİMUR (ARŞİV)