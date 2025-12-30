DOLAR
Futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yürütülen bahis ve şike soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:10
Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, futbol müsabakalarında görev yapan bazı hakem, futbolcu ve kulüp yetkilileri hakkında 'bahis oynama' ve 'şike' iddiaları araştırılıyor.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında, 14 futbolcunun da bulunduğu 21 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Ayrıca 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılma kararı alınmıştı.

Nöbetçi hakimlikçe 18 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüpheliler: Bahattin Berke Demircan, Dogukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu, Esat Bilayak ve Fatih Kulaksız.

Serbest bırakılan şüpheliler: Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt, Burak Söyleyen ve Emrah Günaydı.

Soruşturma ile ilgili işlemler ve soruşturmanın seyri hakkında yetkililerce yürütülen çalışmalar devam ediyor.

