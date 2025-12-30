DOLAR
42,92 -0,01%
EURO
50,55 -0,1%
ALTIN
5.978,05 -0,06%
BITCOIN
3.747.967,27 -0,25%

Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu

Tekirdağ Ergene'de virajı alamayan alkollü sürücü B.Ö.'nün otomobili su kanalına uçtu; sürücü 0,99 promil alkollü bulundu ve Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:09
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu

Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Edirne Bulvarı üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sağlık Mahallesi istikametinden Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden B.Ö. idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

Müdahale ve Alkol Tespiti

Kaza sonrası hafif yaralanan B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Bölge Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TEKİRDAĞ'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SU KANALINA UÇTU

TEKİRDAĞ'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SU KANALINA UÇTU

TEKİRDAĞ'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ SU KANALINA UÇTU

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
2
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
3
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
4
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu
5
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması
6
Iğdır'da 3 vaşak köye indi: Kar nedeniyle yiyecek arayışı
7
Aydın Efeler'de 58 Yaşındaki Fadime Yağuz Evinde Ölü Bulundu

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?