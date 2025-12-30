Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Edirne Bulvarı üzeri Marmaracık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sağlık Mahallesi istikametinden Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden B.Ö. idaresindeki otomobil, viraja girdiği sırada kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına uçtu.

Müdahale ve Alkol Tespiti

Kaza sonrası hafif yaralanan B.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Bölge Trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

