Gaziantep'te Kuzen Cinayeti Davası Başladı: Sanık Bekir U. Hakim Karşısında

Gaziantep'te kuzen cinayeti davası başladı

Dün Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga sonucu kalbinden bıçaklanan ve hayatını kaybeden Mikail Uğur davasının tutuklu sanığı Bekir U. hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Bekir U., sanık avukatları, maktul aile yakınları, maktul avukatı ve tanıklar katıldı. Mahkeme salonunda tanıkların ifadeleri alındı, sanık ve müdafilerinin savunmaları dinlendi.

Olay günü görgüye ilişkin konuşan tanık İbrahim B., sanığın babasına ait dükkana gittiğini; sanığın babasının kendisini arayarak Mikail ile kavga ettiklerini söylediğini, bunun üzerine sanığın babasıyla birlikte olay yerine geldiklerini ancak vardıklarında kavganın sona ermiş olduğunu belirtti. İbrahim B., olayla ilgili görgüsü olmadığını ifade etti.

Sanık Bekir U. savunmasında, maktulün kendisine sürekli musallat olduğunu, olay günü kaçmak istediğini ancak aracının önünün kesildiğini iddia ederek beraatini ve tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise maktulün olay günü alkollü olduğunu ve müvekkilinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirterek olay günü delillerinin incelenmesi amacıyla dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, mevcut görüntülerin çözümünün yapılmasına ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava, eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Olay geçmişi

Olay, Şehitkamil ilçesi Ahmet Ziylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ortak iş yaptığı öğrenilen kuzenler Mikail Uğur (34) ile B.U. (32) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.U., kuzeni Mikail Uğur'u kalbinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mikail Uğur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan zanlı B.U., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

