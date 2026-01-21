Sakarya TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 27'ye Yükseldi

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi hayatını kaybetti; yaralı sayısı ise 27 olarak açıklandı.

Kaza Detayları

Kaza, Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde, 54 PA 554 plakalı yolcu otobüsü, 06 FSF 724 plakalı hafriyat kamyonu ve 54 AOY 078 ile 34 ND 036 plakalı iki otomobilin karıştığı zincirleme çarpışma sonucu meydana geldi. Kazada Burak Gökhan (28) yaşamını yitirdi.

Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 27 kişi yaralandı; yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Müdahale ve Trafik Durumu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı; kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

