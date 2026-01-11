Bitlis’te Karla Mücadele Hız Kesmedi: 50 İş Makinesi, 70 Personel

Bitlis’te yoğun kar sonrası ana arterler ve köy yollarında karla mücadele sürüyor; belediye ve il özel idaresi ekipleri gece gündüz yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:25
Bitlis’te karla mücadele seferberliği sürüyor

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ekiplerin sahadaki çalışmaları

İl genelinde başta ana arterler olmak üzere cadde, sokak ve kırsal yolların açık tutulması için ekipler seferber oldu. Belediye, il özel idaresi ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, insan gücüyle de vatandaşların sıklıkla kullandığı merdivenlerde temizlik yapılıyor.

Zorlu hava şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi ekipleri 50 iş makinesi ve 70 personel ile mahalle yollarını açmak için uzun uğraşlar veriyor. Kent merkezinde 20 santimetre yağan karın ardından ekipler yol açma ve genişletme çalışmalarına başladı. Belediyeye bağlı ekipler mahalle aralarında ulaşımı aksatacak tüm yolları yeniden ulaşıma açtı.

Köy yolları ve valilik açıklaması

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta başından itibaren aralıklarla devam edeceğini ve karla birlikte soğuk havanın da etkili olacağını bildirdi.

Bitlis Valiliği, kar yağışı sonrası kapanan 111 köy yolundan 89’unun yeniden ulaşıma açıldığını, kapalı olan 22 köy yolunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyedeki 70 iş makinesi ve 90 personel ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve kapalı olan 22 köy yolunun yağış durumuna göre en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

