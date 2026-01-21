Gazze'de 3 Gazeteci Hayatını Kaybetti — Basın Şehitleri 260'a Yükseldi

Gazze Hükümeti Medya Ofisi açıklaması

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saldırılarında 3 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Ofisin açıklamasına göre saldırılarda hayatını kaybeden basın mensuplarının toplam sayısı 260 oldu.

Hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri Abdul Rauf Samir Shaat, Muhammed Salah Qashta ve Anas Abdullah Ghanim olarak açıklandı. Filistinli kaynaklar, öldürülen üç gazetecinin Mısır Yardım Komitesi bünyesindeki medya ekibinde görev yaptığını aktardı.

Medya Ofisi, İsrail’in Filistinli gazetecilere yönelik hedef almasını ve öldürmesini sert bir dille kınadı ve bu saldırıların basın özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünya genelindeki tüm basın kuruluşlarına, Gazze’deki gazetecilere yönelik bu "sistematik suçları" kınama çağrısı yapıldığı bildirildi.

Ofis, uluslararası toplumu, uluslararası kuruluşları ve medya alanında faaliyet gösteren kurumları İsrail’in ihlallerini kınamaya, bu ihlalleri durdurmak için harekete geçmeye, İsrail’i uluslararası mahkemelerde yargılamaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmaya çağırdı. Ayrıca, Gazze’deki gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunması, devam eden soykırımın durdurulması ve gazetecilere yönelik öldürme ve suikastların sona erdirilmesi için ciddi ve etkili baskı uygulanması talep edildi.

Sağlık Bakanlığı verileri

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ölenlerin sayısı 466ya, enkaz altından çıkarılanların sayısı 713e, yaralı sayısı ise 1.294e yükseldi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 71.551e, toplam yaralı sayısının ise 171.372ye ulaştığı belirtildi.

