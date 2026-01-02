Aksaray'da Seyir Halindeki FIAT Otomobil Kaputundan Çıkan Dumanla Alev Aldı

Aksaray'da FIAT Otomobil Alev Aldı
Turgut Özal Bulvarı'nda kaputundan yükselen duman kısa sürede yangına dönüştü
Aksaray'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan FIAT marka otomobil alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, Samet Ş. idaresindeki 68 AU 843 plakalı FIAT marka otomobilin seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı sağa çekerken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.
Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ekipler yangının motor kısmındaki kabloların şase yapması sonucu çıktığını belirledi.
