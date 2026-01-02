DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Aksaray'da Seyir Halindeki FIAT Otomobil Kaputundan Çıkan Dumanla Alev Aldı

Aksaray'da seyir halindeyken kaputundan duman çıkan FIAT otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda alev aldı; itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:27
Aksaray'da Seyir Halindeki FIAT Otomobil Kaputundan Çıkan Dumanla Alev Aldı

Aksaray'da FIAT Otomobil Alev Aldı

Turgut Özal Bulvarı'nda kaputundan yükselen duman kısa sürede yangına dönüştü

Aksaray'da, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken kaputundan dumanlar çıkan FIAT marka otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samet Ş. idaresindeki 68 AU 843 plakalı FIAT marka otomobilin seyir halindeyken kaput kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracı sağa çekerken dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.

Sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ekipler yangının motor kısmındaki kabloların şase yapması sonucu çıktığını belirledi.

AKSARAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN KAPUTUNDAN DUMANLAR ÇIKAN FİAT MARKA OTOMOBİL YANDI.

AKSARAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN KAPUTUNDAN DUMANLAR ÇIKAN FİAT MARKA OTOMOBİL YANDI.

AKSARAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN KAPUTUNDAN DUMANLAR ÇIKAN FİAT MARKA OTOMOBİL YANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları