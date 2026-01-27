Aksaray'da Tekstil Mağazasını 'Sakin' Hırsızlar Soydu

Aksaray'da üç şüpheli gece yarısı mağaza önünde sigara içip sohbet ettikten sonra kilidi kırıp içeri girerek kasa ve cep telefonu çaldı. Olay güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:43
Aksaray'da Tekstil Mağazasını 'Sakin' Hırsızlar Soydu

Aksaray'da Tekstil Mağazasını 'Sakin' Hırsızlar Soydu

Gece yarısı oturdular, sonra içeri girip kasayı boşalttılar

Aksaray Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta bulunan bir tekstil mağazasında gece yarısı yaşanan soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. 3 kişi, mağaza önünde dakikalarca oturup sigara içip sohbet ettikten sonra harekete geçti.

Şüpheliler, oturdukları yerden kalkıp mağazanın cam kapısının kilidini kırdı ve içeri girdi. Mağaza kasasına yönelen şahıslar kasada bulunan bir miktar para ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Soygun anları ve şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sabah mağazayı açmak için gelen iş yeri sahibi M.B., kapının kilidinin kırıldığını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından polis, 3 şüphelinin peşine düştü.

AKSARAY’DA GECE YARISI BİR TEKSTİL MAĞAZASI ÖNÜNE GELEN 3 KİŞİ, ÖNCE MAĞAZA ÖNÜNE OTURUP...

AKSARAY’DA GECE YARISI BİR TEKSTİL MAĞAZASI ÖNÜNE GELEN 3 KİŞİ, ÖNCE MAĞAZA ÖNÜNE OTURUP DAKİKALARCA SOHBET EDİP SİGARA İÇTİ, SONRA MAĞAZANIN CAM KAPISININ KİLİDİNİ KIRIP KASAYI BOŞALTTI. ŞAHISLARIN RAHAT TAVIRLARIYLA HIRSIZLIK ANLARI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

AKSARAY’DA GECE YARISI BİR TEKSTİL MAĞAZASI ÖNÜNE GELEN 3 KİŞİ, ÖNCE MAĞAZA ÖNÜNE OTURUP...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
3
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları