Aksaray'da Tekstil Mağazasını 'Sakin' Hırsızlar Soydu

Gece yarısı oturdular, sonra içeri girip kasayı boşalttılar

Aksaray Taşpazar Mahallesi 806 Sokak'ta bulunan bir tekstil mağazasında gece yarısı yaşanan soygun, güvenlik kameralarına yansıdı. 3 kişi, mağaza önünde dakikalarca oturup sigara içip sohbet ettikten sonra harekete geçti.

Şüpheliler, oturdukları yerden kalkıp mağazanın cam kapısının kilidini kırdı ve içeri girdi. Mağaza kasasına yönelen şahıslar kasada bulunan bir miktar para ve cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.

Soygun anları ve şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sabah mağazayı açmak için gelen iş yeri sahibi M.B., kapının kilidinin kırıldığını fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından polis, 3 şüphelinin peşine düştü.

