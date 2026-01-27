Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada

Mahmutbey Mahallesi'nde kontrolden çıkan 59 RA 544 plakalı çekici park halindeki araçlara çarpıp kamyona vurdu; kazada 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:44
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada

Bağcılar'da çekici kontrolden çıktı: 4 kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden 59 RA 544 plakalı çekici, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Üzerinde araç bulunan çekici, yoldaki park halindeki 3 araca çarparak bir süre ilerledi ve daha sonra park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Müdahale ve yaralılar

Kaza ihbarı üzerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Araç içinde sıkışan çekici sürücüsünü çıkarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti; sürücü yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonrası kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerindeki deliller ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden soruşturma sürüyor.

BAĞCILAR'DA YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİ DEHŞET SAÇTI. PARK HALİNDEKİ 3 ARACA...

BAĞCILAR'DA YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİ DEHŞET SAÇTI. PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPAN ÇEKİCİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

BAĞCILAR'DA YOKUŞ AŞAĞI İNERKEN KONTROLDEN ÇIKAN ÇEKİCİ DEHŞET SAÇTI. PARK HALİNDEKİ 3 ARACA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sedef Kabaş Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı — Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve Haftada 2 Gün İmza
2
Halit Ergül'ün Yeni Usulsüzlüğü Ortaya Çıktı: İnşaat Mühürlendi
3
Sakarya'da 8 milyon kaçak makaron TEM'de yakalandı
4
Elazığ'da Depremde Hasar Gören 5 Katlı Bina İş Makinesiyle Yıkıldı
5
Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada
6
Gaziantep'te Yol Verme Kavgası: 2 Kardeşi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı
7
Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları