Bağcılar'da Çekici Dehşeti: 4 Yaralı, Kaza Kamerada

Bağcılar'da çekici kontrolden çıktı: 4 kişi yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, Mahmutbey Mahallesi Peyami Sefa Caddesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden 59 RA 544 plakalı çekici, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Üzerinde araç bulunan çekici, yoldaki park halindeki 3 araca çarparak bir süre ilerledi ve daha sonra park halindeki bir kamyona çarparak durabildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Müdahale ve yaralılar

Kaza ihbarı üzerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Araç içinde sıkışan çekici sürücüsünü çıkarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti; sürücü yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonrası kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerindeki deliller ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden soruşturma sürüyor.

