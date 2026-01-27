Mersin Tarsus'ta Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Tarsus'ta hafif ticari araç, önüne kıran otomobile çarpmamak isterken şarampole devrildi; araçta 6 kişi vardı, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 16:33
Kaza ve ilk müdahale

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, içinde 6 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, önüne kıran bir otomobile çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayda araçta bulunanlardan 3’ü yaralandı.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Camalan Mahallesi Güzeloluk mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.B. yönetimindeki hafif ticari araç, park etmek için önüne kıran otomobile çarpmamak amacıyla ani hareket yaptı. Bu hareketin ardından araç kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Kazayı görenler yardımına koşarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan kişiler arasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi bulunuyordu. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler saniye saniye kaydedildi

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın yoldan çıkıp devrilme anı net biçimde görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

