Mersin Tarsus'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaza ve ilk müdahale

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, içinde 6 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, önüne kıran bir otomobile çarpmamak için yapılan ani manevra sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayda araçta bulunanlardan 3’ü yaralandı.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Camalan Mahallesi Güzeloluk mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü H.B. yönetimindeki hafif ticari araç, park etmek için önüne kıran otomobile çarpmamak amacıyla ani hareket yaptı. Bu hareketin ardından araç kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

Kazayı görenler yardımına koşarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan kişiler arasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi bulunuyordu. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler saniye saniye kaydedildi

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın yoldan çıkıp devrilme anı net biçimde görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE İÇİNDE 6 KİŞİNİN OLDUĞU HAFİF TİCARİ ARAÇ ÖNÜNE KIRAN OTOMOBİLE ÇARPMAMAK İSTERKEN SAVRULUP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. O ANLARIN KAMERAYA ANBEAN YANSIDIĞI KAZADA ARAÇTA BULUNANLARDAN 3'Ü YARALANDI.