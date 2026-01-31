Tuzla'da Servis Minibüsü Park Halindeki Tıra Çarptı: 13 Yaralı, 2'si Ağır

Tuzla Sabiha Gökçen bağlantı yolunda servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 13 kişi yaralandı; 2 kişinin durumu ağır.

Tuzla'da, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolu üzerinde meydana gelen kazada bir servis minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlı Mahallesi Sabiha Gökçen bağlantı yolu Pendik istikametinde yaşandı. Sürücü E.A. idaresindeki 34 LGS 511 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 DRL 866 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 13 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Servis minibüsü çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve araçların tahliyesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, kazanın 31 Ocak 2026 tarihi saat 16.30 sıralarında, Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde meydana geldiğini; bir tur şirketine ait midibüsün yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu trafik kazasının gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada, kazada 13 kişinin yaralandığı ve yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

