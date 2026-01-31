Bodrum’da Sağanak: Kamyonet Mahsur Kaldı, İstinat Duvarı Çökünce Ev Sular Altında

Bodrum’da Sağanak Etkisi: Kamyonet Mahsur Kaldı, Ev Sular Altında

Olayın Detayları

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bastıran sağanak, özellikle Mumcular-Etrim ile Pınarlıbelen hattında etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle Pınarlıbelen-Etrim yolunda su birikintileri oluştu ve bir kamyonet yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, kepçe desteğiyle yürüttükleri çalışmada sürücüyü güvenli şekilde araçtan çıkardı. Müdahalelere Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol da destek verdi.

Pınarlıbelen Mahallesi’nde yoğun yağış bir evde hasara yol açtı. Yağmurun etkisiyle evin istinat duvarı yıkıldı ve duvarın çökmesi sonucu ev suyla doldu. Belediye ekipleri tarafından evde su tahliye çalışması yapıldı.

Yağışın etkisini yitirmesinin ardından sahadaki müdahaleler tamamlandı. Su birikintilerinin temizlenmesinin ardından Pınarlıbelen-Etrim yolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

