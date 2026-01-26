Samsun'da Kahvehanede Tartışma: Sandalyeden Düşen Kişi Ağır Yaralandı, 1 Tutuklama

Samsun Canik'te kahvehanede çıkan tartışmada sandalyeden düşen M.T. ağır yaralandı; İ.D. tutuklandı, L.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:59
Olayın Detayları

Olay, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (36) ile arkadaşı İ.D. (36) konuşmak için kahvehanede buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, İ.D.'nin ittiği iddia edilen sandalyeden düşen M.T. başının arka kısmını duvara çarptı; kafatasında, burnunda ve dişlerinde kırıklar oluştu.

Ağır yaralanan M.T., Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olayla ilgili olarak İ.D. ve L.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

İ.D., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek olayın arbede sırasında yaşandığını, M.T.'nin alkol etkisiyle yere düşmüş olabileceğini iddia etti. L.T. de suçlamaları reddetti.

Mahkemece İ.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, L.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

