DOLAR
43,01 -0,03%
EURO
50,39 -0,01%
ALTIN
5.992,66 -0,13%
BITCOIN
3.932.432,06 -0,16%

Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı — 3 Yaralı

Aksaray İkizce Yaylası yolunda E.İ. idaresindeki 68 KL 551 plakalı otomobil şarampole takla attı; sürücü ve iki yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 01:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 01:37
Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı — 3 Yaralı

Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza, Aksarayın Eskil ilçesi İkizce Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 68 KL 551 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü E.İ. ile araçta yolcu konumunda bulunan E.M. ve M.A.K. olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aşkale'de Trafik Kazası: Usta Abdulsamet Burul Hayatını Kaybetti
2
Gerasimov: Putin 2026’da Sumy ve Harkov’da tampon bölgeyi genişletecek
3
Şanlıurfa Birecik'te Apartman Yangını: İtfaiye Üst Katları Kurtardı
4
Karaman'da Park Halindeki 2 Araca Çarpan Sürücü Kaza Yerini Terk Etti
5
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü, sürücü kaçtı
6
Kayseri'de Aydınlatma Direği Devrildi: Melikgazi'de Art Arda 3 Kaza
7
Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı — 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları