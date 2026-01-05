Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı — 3 Yaralı

Aksaray İkizce Yaylası'nda Otomobil Şarampole Takla Attı

Kaza sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza, Aksarayın Eskil ilçesi İkizce Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. yönetimindeki 68 KL 551 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü E.İ. ile araçta yolcu konumunda bulunan E.M. ve M.A.K. olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

