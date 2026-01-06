Akşehir’de 10 Milyon Liralık Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 130 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Konya Narkotik ve Akşehir Emniyeti ortak operasyonla şüpheliyi yakaladı

Konya’nın Akşehir ilçesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 108 bin 130 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasıyla, çevre illerden İstanbul plakalı bir araçla uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Ekiplerin belirlediği araç durdurularak, sürücü H.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, belirtilen miktarda sentetik ecza hap ele geçirildi ve maddelere el konuldu.

H.K. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

