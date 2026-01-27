Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 tabanca, 6 tutuklama

Akşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 tabanca ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Operasyonun detayları ve gözaltılar

Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından araçlarla silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda araçların çeşitli bölümlerine zulalanmış halde 17 adet tabanca, tabanca şarjörleri ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme süreçlerinin ardından C.E., M.T., F.D., B.A., M.C. ve B.G. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki silah ticaretine yönelik çalışmalarda önemli bir adım olduğunu belirtirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

