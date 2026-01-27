Edirne’de Motosiklet Denetimi: Kask, Ehliyet ve Ruhsat Kontrolleri

Edirne'de trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik kask, ehliyet, ruhsat, sigorta ve plaka denetimleri yaptı; kurallara uymayanlara işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:09
Edirne’de Motosiklet Denetimi: Kask, Ehliyet ve Ruhsat Kontrolleri

Edirne’de motosiklet sürücülerine kapsamlı trafik denetimi

Uygulama noktaları ve kapsam

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ehliyet, ruhsat, kask kullanımı, sigorta ve plaka kontrolleri yapıldı.

İhlaller ve bilgilendirme

Denetimler sırasında kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, eksikleri bulunan sürücülere uyarılarda bulunuldu.

Trafik polisleri, özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceği bildirildi.

