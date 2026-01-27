Edirne’de Motosiklet Denetimi: Kask, Ehliyet ve Ruhsat Kontrolleri

Edirne’de motosiklet sürücülerine kapsamlı trafik denetimi
Uygulama noktaları ve kapsam
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.
Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ehliyet, ruhsat, kask kullanımı, sigorta ve plaka kontrolleri yapıldı.
İhlaller ve bilgilendirme
Denetimler sırasında kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanırken, eksikleri bulunan sürücülere uyarılarda bulunuldu.
Trafik polisleri, özellikle motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.
Denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceği bildirildi.
