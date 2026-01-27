Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü

Günlerdir Antalya ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve sel baskınlarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüştü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini gösterdi.

Sahada Durum ve Ölçümler

Yetkililer, kar yağışının saat 13.00 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başladığını ve Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 30 kilometrelik alanda etkili olduğunu bildirdi. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Trafik ve Önlemler

Karayolları ekipleri, Alacabel mevkiinde 7/24 görev yaparken, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Yetkililer, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ancak şu ana kadar trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve tedbir amaçlı araçlarında zincir bulundurmalarını istiyor.

