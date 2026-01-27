Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar başladı; Akseki-Seydişehir karayolunda Alacabel'de 5-10 cm'ye varan kar kaydedildi, ekipler yol güvenliği için çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:33
Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü

Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü

Günlerdir Antalya ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve sel baskınlarının ardından, kentin yüksek kesimlerinde yağışlar kara dönüştü. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini gösterdi.

Sahada Durum ve Ölçümler

Yetkililer, kar yağışının saat 13.00 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başladığını ve Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 30 kilometrelik alanda etkili olduğunu bildirdi. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 5 ila 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Trafik ve Önlemler

Karayolları ekipleri, Alacabel mevkiinde 7/24 görev yaparken, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı. Yetkililer, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ancak şu ana kadar trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve tedbir amaçlı araçlarında zincir bulundurmalarını istiyor.

GÜNLERDİR ANTALYA VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL BASKINLARININ ARDINDAN, KENTİN...

GÜNLERDİR ANTALYA VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL BASKINLARININ ARDINDAN, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE YAĞIŞLAR KARA DÖNÜŞTÜ.

GÜNLERDİR ANTALYA VE İLÇELERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞMUR VE SEL BASKINLARININ ARDINDAN, KENTİN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hortum Serik'te Serayı Saniyeler İçinde Yerle Bir Etti
2
Eskişehir'de otomobil tıra çarptı, mazot deposu delindi
3
Sivas'ta Kara Saplanan Midibüs, Muhtar İsa Oğuz’un Traktörüyle Kurtarıldı
4
Nazilli'de Tahliye Gerginliği: Kiracı 'Binayı Yakarım' İddiası
5
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Özbek kadın cinayetinde 2 tutuklama
6
Sarıyer'de refüjü aşan otomobil karşı şeride çarpıp kamerada
7
Bolu'da 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Konum Takibiyle Kaza Yerinde Ölü Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları