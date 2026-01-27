İstanbul'da Durdona Khokimova Cinayetinde Zanlıdan Şok İfade: 'Eve Çağırmaktaki Kastım Öldürmekti'

Şişli'de çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Durdona Khokimova cinayetinde zanlı D.A.U.T.'nin 'Eve çağırmaktaki kastım öldürmekti' itirafı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:10
İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Katil zanlısı D.A.U.T. (31), cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf ederek, 'Eve çağırmaktaki kastım öldürmekti' dedi.

Olayın tespiti ve soruşturma

Olay, 24 Ocak akşamı Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı ceset bulunduğu ihbarı üzerine ortaya çıktı. Polis ekipleri, cesedin başı ve bacaklarının kesildiğini tespit etti. Yapılan kimlik tespitinde cesedin Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlendi.

Şüpheliler ve gözaltılar

Soruşturma kapsamında Khokimova'nın sevgilisi olduğu iddia edilen D.A.U.T. ile yardım etmekle suçlanan G.A.K. (29) olmak üzere bazı şüpheliler gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil zanlısının emniyet ifadesi

D.A.U.T. ifadesinde Türkiye'ye geliş amacının Durdona ile birlikte yaşamak olduğunu, TikTok üzerinden tanıştıklarını ve ilişkilerinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü anlattı. İfadesinde ilişkileri, eşinin şüphelenmesi ve Özbekistan dönüş süreci gibi ayrıntılara yer verdi.

D.A.U.T. olay günü yaşananları şöyle aktardı: 'O sabah saat 10.00 sıralarında kalktım. Arkadaşım G.A.K ile Aksaray bölgesine gittik. Bir telefon sattık. Daha sonra G.A.K beni arayıp Durdona ile buluştuklarını, yanlarında bir çocuk olduğunu ve benim bulunduğum eve doğru geldiklerini söyledi. Durdona anahtar ile kapıyı açıp eve girdi. Evin kapısını açar açmaz Durdona'nın kafasına ütüyle vurdum. Kafasına vurmamla Durdona yere düştü. Ben de mutfaktan aldığım bıçak ile sırt kısmına 4 defa vurduğumu hatırlıyorum.'

D.A.U.T. cesedi banyoya taşıdığını, daha sonra G.A.K.'nın geldiğini, birlikte cesedi parçalayıp siyah poşetlere koyarak bavul ve çantalara yerleştirdiklerini söyledi. Daha sonra taksiyle Şişli'ye gidip çanta ve bavullardaki parçaları çöp konteynerlerine attıklarını belirtti.

Emniyet ifadesinde D.A.U.T.'nin en çarpıcı sözleri şu şekilde: 'Benim Durdona'yı eve çağırmaktaki kastım öldürmekti. Öldüreceğimden G.A.K.'nın da haberi vardı.' Zanlı, Durdona'yı kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü, bu nedenle ailesinin dağıldığını ve memleketinde adının çıktığını iddia etti. Ayrıca Durdona ile dini nikâhlı olduklarını söyledi.

D.A.U.T. ayrıca ceset parçalarını satış amacıyla götürdükleri iddiasıyla Aksaray'daki bir şahsa götürdüklerini, bilezik, kolye ve küpelerin G.A.K.'ta kaldığını, aldıkları parayla Gürcistan uçak bileti aldıklarını ve 25.01.2026 günü İstanbul Havalimanı'na giderken polis tarafından yakalandıklarını anlattı.

Diğer şüphelinin ifadesi

G.A.K. ise emniyette verdiği ifadede cinayete yardım ettiği iddialarını reddetti. G.A.K., 'Beni eve çağırdığında zaten her şey olup bitmişti. Cesedi parçalara ayırmış ve poşetlere koymuştu. Ben o işlere yardım etmedim. Daha sonra onun çağırdığı taksiye binerek ceset parçalarını attık' dedi.

Soruşturma ve adli süreç devam ediyor; emniyet ve savcılık çalışmalarının ardından dosya yargılamaya sevk edildi.

