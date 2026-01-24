Aksu'da 3 Yaşındaki Berra Menfeze Düşerek Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Antalya'nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki Berra Berhu, dengesini kaydederek su tahliye kanalının içine düştü.

Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailenin kendi imkânlarıyla menfeze girerek yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermedi. Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmaları yürüttü; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışmalarının ardından ekipler, minik Berra'nın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahaleye rağmen Berra Berhu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

