Aksu'da 3 Yaşındaki Berra Menfeze Düşerek Hayatını Kaybetti

Antalya Aksu'da oynarken su tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra Berhu, kurtarma çalışmalarında hayatını kaybetti; cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 14:29
Aksu'da 3 Yaşındaki Berra Menfeze Düşerek Hayatını Kaybetti

Aksu'da 3 Yaşındaki Berra Menfeze Düşerek Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Antalya'nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki Berra Berhu, dengesini kaydederek su tahliye kanalının içine düştü.

Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailenin kendi imkânlarıyla menfeze girerek yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermedi. Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmaları yürüttü; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışmalarının ardından ekipler, minik Berra'nın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahaleye rağmen Berra Berhu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından, talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE KARDEŞLERİ VE MAHALLEDEN ARKADAŞLARIYLA OYNADIĞI SIRADA DENGESİNİ...

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE KARDEŞLERİ VE MAHALLEDEN ARKADAŞLARIYLA OYNADIĞI SIRADA DENGESİNİ KAYBEDEN 3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU, SU TAHLİYE KANALININ İÇİNE DÜŞTÜ. MENFEZDE YAPILAN ÇALIŞMA SONUCU MİNİK KIZ ÇOCUĞUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE KARDEŞLERİ VE MAHALLEDEN ARKADAŞLARIYLA OYNADIĞI SIRADA DENGESİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
4
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları