Halfeti'de Fırat Nehri Üzerindeki Duba Restoran Yine Yandı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, Fırat Nehri üzerindeki duba restoran dün gece saat 03.00 sıralarında yeniden alevlere teslim oldu.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, yangın dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Halfeti Spor Kulüp Başkanı Şerif Bilgin'e ait eski Halfeti'de bulunan duba restoran, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında restoranın kapalı olması, büyük bir facianın yaşanmasının önüne geçti. Restoran kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de yanmıştı

Aynı restoran 2017 yılında da alevlere teslim olmuştu. Tadilat sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar sonucu duba restoran küle dönmüştü.

DUBA RESTORANDA İKİNCİ YANGIN