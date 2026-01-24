Seydikemer’de 14 Gün Sonra Kayıp Şakir Şunka Sağ Bulundu

Muğla Seydikemer'de 10 Ocak'ta kaybolan 43 yaşındaki Şakir Şunka, jandarma, AFAD ve gönüllülerin çalışmasıyla Bayır Mahallesi kırsalında 14 gün sonra sağ bulundu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:29
Seydikemer’de 14 Gün Sonra Kayıp Şakir Şunka Sağ Bulundu

Seydikemer’de 14 Gün Sonra Kayıp Şakir Şunka Sağ Bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 14 gündür kayıp olan ve 10 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Şakir Şunka, yürütülen arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Arama Çalışmaları ve Bulunma

Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan Şunka, 10 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi ve telefonla ulaşılamadı. Ailesi, 16 Ocak tarihinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucu Şunka’nın aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görüldüğü tespit edilince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra orman ekipleri, AFAD ve gönüllüler de destek verdi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü çalışmlar sonucunda Şakir Şunka, Bayır Mahallesi kırsalındaki ormanlık bölgede sağ olarak bulundu. Şunka’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEYDİKEMER’DE 14 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞAHIS SAĞ OLARAK BULUNDU

SEYDİKEMER’DE 14 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞAHIS SAĞ OLARAK BULUNDU

SEYDİKEMER’DE 14 GÜNDÜR KAYIP OLAN ŞAHIS SAĞ OLARAK BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi
2
Nevşehir'de Minibüs Orta Refüje Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı
3
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
4
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı
6
Kapaklı'da 39 Yaşındaki Ali G. Evinde Ölü Bulundu
7
Gaziantep'te Eski Eşe Kimyasal Saldırı: Kaçış Anları Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları