Seydikemer’de 14 Gün Sonra Kayıp Şakir Şunka Sağ Bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 14 gündür kayıp olan ve 10 Ocak’ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 43 yaşındaki Şakir Şunka, yürütülen arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Arama Çalışmaları ve Bulunma

Çaykenarı Mahallesi’nde yaşayan Şunka, 10 Ocak tarihinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi ve telefonla ulaşılamadı. Ailesi, 16 Ocak tarihinde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalar sonucu Şunka’nın aracının Bayır Mahallesi yakınlarında görüldüğü tespit edilince bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra orman ekipleri, AFAD ve gönüllüler de destek verdi.

Ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü çalışmlar sonucunda Şakir Şunka, Bayır Mahallesi kırsalındaki ormanlık bölgede sağ olarak bulundu. Şunka’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

