Dicle'de 2025'te 6 bin 519 kök kenevir ele geçirildi

Dicle Kaymakamlığı 2025 verilerini açıkladı: ilçede 6 bin 519 kök kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi; 35 narkotik, 22 terör olayı kayıtlara geçti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:10
Kaymakamlık 2025 raporunu paylaştı

Diyarbakır'da Dicle Kaymakamlığı, 2025 yılında ilçe genelinde yürütülen narkotik ve terörle mücadele çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Dicle Kaymakamlığından yapılan açıklamada:

"Dicle İlçe genelinde 2025 yılında yapılan narkotik operasyonları soncunda 6 bin 519 kök kenevir bitkisi, 24.744 gram kubar esrar, 1 adet lyrica, 4 adet ecstasy, 0,78 gram metamfetamin, 25.240 gram skunk ele geçirildi. 2025 yılı içerisinde Dicle genelinde toplamda 35 narkotik olayı meydana geldi. Yapılan söz konusu narkotik olayların tamamı aydınlatıldı. 2025 yılı içerisinde Dicle genelinde toplamda devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik 22 olay meydana geldi" denildi.

Açıklamada belirtilen rakamlar, ilçede yürütülen operasyonların kapsamını ve sonuçlarını ortaya koyuyor. Yetkililer, soruşturmaların tamamlandığını ve ele geçirilen maddelerin adli süreçlere intikal ettirildiğini ifade etti.

