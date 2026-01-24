Bolu'da çaldıkları motosikleti çalıştıramayan hırsızlar zarar verip bıraktı

Semerkant Mahallesi Mürteza Bey Sokak'ta gece yaşandı

Bolu'da gece saatlerinde çalınan motosiklet, çalıştırılamayınca evden dört sokak uzaklıkta zarar görmüş şekilde bulundu.

Olay, Semerkant Mahallesi Mürteza Bey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar, Ergün Baştürk'e ait motosikleti evinin önünden çaldı.

Sabah saatlerinde dükkan açmak için evden çıkan Baştürk'ün oğlu, motosikletin yerinde olmadığını fark ederek durumu babasına bildirdi. Motosikletin çalındığını anlayan Ergün Baştürk, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet, evin yaklaşık dört sokak aşağısında bulundu. Hırsızların motosikleti çalıştıramayınca çeşitli yerlerinden zarar vererek bıraktıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı; olay yeri inceleme ekipleri de motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu.

Motor sahibi Ergün Baştürk olayla ilgili şunları söyledi: "Dün saat 23.00 sıralarında motorum evimin önündeydi. Sabah çocuğum dükkanı açmaya giderken motorun olmadığını söyledi. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum. Motor evime yakın bir yerde bulundu ama zarar vermişler, kırmışlar" dedi.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDE ÇALDIKLARI MOTOSİKLETİ ÇALIŞTIRAMAYAN HIRSIZLAR, ARACI EVDEN DÖRT SOKAK UZAKLIKTA ZARAR VEREREK BIRAKTI.