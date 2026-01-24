Edirne-Lalapaşa'da Kaza: 70 Yaşındaki Mahmut Oyan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne-Lalapaşa karayolunda yaşanan trafik kazasında sürücü toprağa verildi

Cenaze töreni Korucu köyünde düzenlendi; soruşturma sürüyor

70 yaşındaki Mahmut Oyan, Edirne-Lalapaşa karayolunda karşı şeride geçen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, bölgedeki güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen trajik bir şekilde sonuçlandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapan tırın, Mahmut Oyan yönetimindeki otomobili biçercesine çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Merhum Mahmut Oyan için Edirne merkeze bağlı Korucu köyünde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Oyan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Oyan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, yakınlarının ve komşularının gözyaşları arasında gerçekleşti.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

