Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep’te boşandığı eski eşi tarafından başına kimyasal dökülen S.Ç ağır yaralandı; saldırgan tutuklandı, kadın yoğun bakımda ve yüzde 99 görme kaybı yaşıyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:03
Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te boşandığı eski eşi tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç (31), hastane yatağında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayla ilgili eski eş A.K. (36) tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız olan 2 çocuk annesi S.Ç'nin evine eski eşi A.K. geldi. Eve girer girmez kadını bağladığı belirtilen saldırganın, kadının başına kimyasal madde dökmesinin ardından yakınlarını arayıp olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Saldırı sonrası yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; ağır yaralı kadın Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavi gören S.Ç'nin kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve Tutuklama

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin Tepkisi ve İfadeler

Hastanedeki tedavisi süren mağdur S.Ç, yaşadığı anları hasta yatağında, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" sözleriyle anlattı.

Kızının durumunu gözyaşlarıyla anlatan baba C.Ç (52), "Kızımın başından asit dökmüş, kızımı mahvetmiş, ciğerimi yaktı. Onun en büyük cezayı almasını istiyorum" diyerek tepki gösterdi. Baba olayın şüphelinin borçları nedeniyle çıktığını ve aralarındaki geçimsizliğin buna dayandığını iddia etti; ayrıca kızının ona yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Sağlık ekipleri ve hastane yetkilileri ise mağdurun tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini belirtti.

BABA CEMİL ÇELİK: "KIZIMIN BAŞINDAN ASİT DÖKMÜŞ, KIZIMI MAHVETMİŞ"

BABA CEMİL ÇELİK: "KIZIMIN BAŞINDAN ASİT DÖKMÜŞ, KIZIMI MAHVETMİŞ"

ESKİ EŞİ TARAFINDAN VAHŞETE UĞRAYAN KADIN O ANLARI ANLATTI, ACILI BABA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Menemen'de Cinayet: Görgü Tanığı "Kanlar İçinde Bulduk" Dedi
2
Nevşehir'de Minibüs Orta Refüje Çarpıp Takla Attı: 1 Yaralı
3
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
4
Gaziantep'te Kayıp Kişi Araçta Ölü Bulundu — Zanlı Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kayıp Şahıs Araçta Ölü Bulundu: Zanlı Tutuklandı
6
Kapaklı'da 39 Yaşındaki Ali G. Evinde Ölü Bulundu
7
Gaziantep'te Eski Eşe Kimyasal Saldırı: Kaçış Anları Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları