Gaziantep’te Eski Koca Asitli Saldırı: Kadın Yoğun Bakımda, Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te boşandığı eski eşi tarafından başına kimyasal madde dökülerek ağır yaralanan S.Ç (31), hastane yatağında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayla ilgili eski eş A.K. (36) tutuklandı.

Olayın Detayları

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız olan 2 çocuk annesi S.Ç'nin evine eski eşi A.K. geldi. Eve girer girmez kadını bağladığı belirtilen saldırganın, kadının başına kimyasal madde dökmesinin ardından yakınlarını arayıp olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Saldırı sonrası yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; ağır yaralı kadın Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım yanık ünitesinde tedavi gören S.Ç'nin kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve Tutuklama

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ailenin Tepkisi ve İfadeler

Hastanedeki tedavisi süren mağdur S.Ç, yaşadığı anları hasta yatağında, "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım" sözleriyle anlattı.

Kızının durumunu gözyaşlarıyla anlatan baba C.Ç (52), "Kızımın başından asit dökmüş, kızımı mahvetmiş, ciğerimi yaktı. Onun en büyük cezayı almasını istiyorum" diyerek tepki gösterdi. Baba olayın şüphelinin borçları nedeniyle çıktığını ve aralarındaki geçimsizliğin buna dayandığını iddia etti; ayrıca kızının ona yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Sağlık ekipleri ve hastane yetkilileri ise mağdurun tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini belirtti.

BABA CEMİL ÇELİK: "KIZIMIN BAŞINDAN ASİT DÖKMÜŞ, KIZIMI MAHVETMİŞ"