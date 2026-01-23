Hemşire adayı Mina, gelinliğiyle uğurlandı — Ordu Perşembe'de kaza

Ordu Perşembe'de trafik kazasında yaşamını yitiren hemşire adayı Mina Aydın (29), düğün gelinliği tabutuna konularak gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire adayı Mina Aydın (29), yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının tabutuna, mart ayındaki düğünü için alınan gelinliği konuldu.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Dereiçi Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 DG 470 plakalı otomobili kullanan Mina Aydın (29) ile Çağrı H. (39) yönetimindeki 52 AGF 090 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile Çiğdem H. (38), A.H. (1) ve A.H. (7) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Mina Aydın dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Hayatını kaybeden Mina Aydın için bugün Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevda ve Ahmet çiftinin tek çocuğu olan Mina, Hekim Sokağı Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Cenaze törenine Perşembe Kaymakam Vekili Burak Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Mina Aydın'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gelinliğiyle son vedası

Öte yandan, hayatını kaybeden Mina Aydın'ın nişanlısının Gökmen G. olduğu ve mart ayında evlenecekleri öğrenildi. Mina'nın düğünü için alınan gelinlik, son yolculuğunda tabutuna konuldu.

Kazadan yaralı kurtulanların tedavisi ise sürüyor.

