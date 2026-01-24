Aksu'da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalında Hayatını Kaybetti

Antalya Aksu'da oyun sırasında su tahliye kanalına düşen yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu, kurtarma çalışmalarında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:53
Antalya — Boztepe Mahallesi, 35020 Sokak

Antalya'nın Aksu ilçesinde öğle saatlerinde oynarken dengesini kaybeden yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu, su tahliye kanalının içine düştü. Olay, Boztepe Mahallesi 35020 Sokak'ta gerçekleşti.

Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ailenin kendi imkanlarıyla menfeze girerek yaptığı kurtarma çabaları sonuç vermedi. Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmaları yürüttü; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kurtarma çalışmalarının ardından ekipler, minik Berra'nın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

