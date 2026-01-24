Karamürsel'de Tersane İşçilerinin Kaldığı Evde Yangın

İtfaiye Hızlı Müdahale Etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, tersane işçilerinin kaldığı bir evde yangın çıktı. Olay, 4 Temmuz Mahallesi 2312 Sokak adresindeki 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Yangının henüz bilinmeyen sebeple çıktığı belirtilirken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

(FK-)

