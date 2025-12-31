Aksu Yaylası'nda Çığ: Artvin Ardanuç'ta Arama Başlatıldı

Aksu Yaylası'nda çığ

Artvin Ardanuç Zekeriya Köyü'nde alarm

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü’ne bağlı Aksu Yaylasında sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Çığın ardından, çığ altında kalan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı. Yaylaya ulaşımın zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsü nedeniyle güç olması sebebiyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak, çığın altında çoban kalabileceği ihbarı üzerine arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Aksu Yaylası'nda çığ