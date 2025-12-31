DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,53 -0,11%
ALTIN
5.954,55 0,79%
BITCOIN
3.812.079,9 -0,94%

Aksu Yaylası'nda Çığ: Artvin Ardanuç'ta Arama Başlatıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü'ne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah çığı; AFAD ve ekipler çoban ihbarı üzerine arama-tarama çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:54
Aksu Yaylası'nda Çığ: Artvin Ardanuç'ta Arama Başlatıldı

Aksu Yaylası'nda çığ

Artvin Ardanuç Zekeriya Köyü'nde alarm

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü’ne bağlı Aksu Yaylasında sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Çığın ardından, çığ altında kalan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı. Yaylaya ulaşımın zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsü nedeniyle güç olması sebebiyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak, çığın altında çoban kalabileceği ihbarı üzerine arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Aksu Yaylası'nda çığ

Aksu Yaylası'nda çığ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Yılbaşı Öncesi 47 Şişe Sahte Alkollü İçki Ele Geçirildi
2
İskenderun'da Yaya Kazası: 44 Yaşındaki Ali Uçman Öldü
3
Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Gürün'de Kayseri-Malatya Yolu Kapandı
4
Uşak’ta Yılbaşı Öncesi Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
5
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro
6
Zile'de Trafik Kazası: Hurdaya Dönen Otomobilin Sürücüsü Ali Çaylak Öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları