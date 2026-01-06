Akyazı'da Odunluk Yangını: İtfaiye Eve Sıçramadan Söndürdü

İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak olası faciayı önledi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Altındere Osmanağa Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen sebepten başladığı öğrenildi. Bölgeden gelen ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden ekipler olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Hızlı çalışma, daha büyük bir faciayı engelledi.

Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TEK KATLI EVİN BİTİŞİĞİNDE BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE FACİAYA DÖNÜŞMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.