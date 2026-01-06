Akyazı'da Odunluk Yangını: İtfaiye Eve Sıçramadan Söndürdü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde odunlukta çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü; maddi hasar oluştu, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:19
Akyazı'da Odunluk Yangını: İtfaiye Eve Sıçramadan Söndürdü

Akyazı'da Odunluk Yangını: İtfaiye Eve Sıçramadan Söndürdü

İhbar üzerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak olası faciayı önledi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Altındere Osmanağa Mahallesi'nde H.Ş.'ye ait tek katlı evin bitişiğindeki odunlukta yangın çıktı.

Yangının henüz belirlenemeyen sebepten başladığı öğrenildi. Bölgeden gelen ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden ekipler olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahalesiyle alevler, evin içine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Hızlı çalışma, daha büyük bir faciayı engelledi.

Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TEK KATLI EVİN BİTİŞİĞİNDE BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TEK KATLI EVİN BİTİŞİĞİNDE BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE FACİAYA DÖNÜŞMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE TEK KATLI EVİN BİTİŞİĞİNDE BULUNAN ODUNLUKTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü
2
Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
3
Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü
4
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi
6
Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı
7
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları