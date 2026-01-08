İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 500 Bin Makaron Ele Geçirildi

Karabağlar'da polis ekipleri bir depoya düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak ürüne el koydu. Yapılan aramalarda özellikle makaron ve bandrolsüz sigaralar öne çıktı.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü. Takipler sonucunda, bandrolsüz ürünlerin saklandığı bir depo tespit edildi.

Savcılık izninin ardından adrese düzenlenen operasyonda depoda yapılan aramalarda; 500 bin adet doldurulmuş makaron, bin 620 paket bandrolsüz sigara, 71 adet 9 mm çapında fişek ve 273 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler M.F. (60) ve Z.Ş. (51) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, Uyuşturucu madde ticareti ve Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

