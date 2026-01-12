Alacabel'de kar 25-30 cm — Antalya-Konya kara yolunda seferberlik

Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 25-30 cm'ye ulaştı. Karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yürütüyor, sürücüler zincir bulundurmalı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:53
Alacabel'de kar 25-30 cm — Antalya-Konya kara yolunda seferberlik

Alacabel'de yoğun kar, Antalya-Konya kara yolunda çalışma

Yarpuz'tan Seydişehir'e uzanan güzergâhta görüş mesafesi düştü

Antalya genelinde ve ilçelerinde dün etkili olan fırtınalı sağanak yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığının yer yer 25 ila 30 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Kar yağışının dün saat 15.00 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında bulunan Battıçıktı mevkiinde başladığı, yağışın kısa sürede Yarpuz Mahallesi’ne kadar indiği öğrenildi. Yaklaşık 15 ila 20 kilometrelik güzergâh boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırarak Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar ulaştı. Yoğun kar nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel Karla Mücadele Ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin, yağışın ilk anından itibaren gece boyunca yolu trafiğe açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi. Bir yandan kar küreme çalışmaları yapılırken, diğer yandan buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Yetkililer, şu ana kadar yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, güzergâhın açık tutulması için çalışmaların çok sayıda iş makinesiyle devam ettiğini bildirdi.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, güzergâhı kullanacak vatandaşların araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini daha da artırmasının beklendiğini kaydetti.

ANTALYA GENELİNDE VE İLÇELERİNDE DÜN ETKİLİ OLAN FIRTINALI SAĞANAK YAĞMUR, KENTİN YÜKSEK...

ANTALYA GENELİNDE VE İLÇELERİNDE DÜN ETKİLİ OLAN FIRTINALI SAĞANAK YAĞMUR, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE YERİNİ KAR YAĞIŞINA BIRAKTI. ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNUN 1825 METRE RAKIMLI ALACABEL MEVKİİNDE KAR KALINLIĞININ YER YER 25 İLA 30 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI BİLDİRİLDİ.

ANTALYA GENELİNDE VE İLÇELERİNDE DÜN ETKİLİ OLAN FIRTINALI SAĞANAK YAĞMUR, KENTİN YÜKSEK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
2
Samandağ'da Çukur 6 Araca Zarar Verdi: Vatandaş Belediyeden Yardım İstiyor
3
Alacabel'de kar 25-30 cm — Antalya-Konya kara yolunda seferberlik
4
Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
5
Manavgat'ta Ocakta Unutulan Makarna İtfaiyeyi Harekete Geçirdi
6
MASKİ'den Manisa'da 12 kilometrelik dere güvenlik hamlesi
7
Düzce'de 2025'te 2 bin 688 trafik kazası: 12 ölü, 2 bin 254 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları