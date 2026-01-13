Alacabel'de Kar Başladı: Akseki-Seydişehir Yolunda Tedbirler

Alacabel'de kar yağışı yeniden etkili oldu

Bin 825 rakımlı bölge gece saatlerinde beyaza büründü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dün başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini kaybetmişti. Ancak bin 825 metre rakıma sahip Alacabel'de hava sıcaklığının 5 derece'ye düşmesiyle hafif yağmur, dün saat 23.00 sıralarında yeniden kar yağışına dönüştü.

Kar yağışının, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Battıçıktı mevkiinde başladığı ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi.

Yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuzda bulunan Karayolları Alacabel ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Yetkililer, yolun şu an için trafikte açık olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Karayolunu kullanacak vatandaşların, olması muhtemel buzlanmaya karşı tedbirli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNDA DÜN BAŞLAYAN YAĞIŞ, ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMİŞTİ. ANCAK 1825 METRE RAKIMA SAHİP ALACABEL’DE HAVA SICAKLIĞININ 5 DERECEYE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE HAFİF YAĞMUR, SAAT 23.00 SIRALARINDA YENİDEN KAR YAĞIŞINA DÖNÜŞTÜ.