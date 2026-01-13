Alacabel'de Kar Başladı: Akseki-Seydişehir Yolunda Tedbirler

Bin 825 rakımlı Alacabel'de sıcaklığın 5 dereceye düşmesiyle dün saat 23.00'te kar başladı; Karayolları ekipleri 10 km'lik alanda küreme ve tuzlama çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:22
Alacabel'de Kar Başladı: Akseki-Seydişehir Yolunda Tedbirler

Alacabel'de kar yağışı yeniden etkili oldu

Bin 825 rakımlı bölge gece saatlerinde beyaza büründü

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda dün başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini kaybetmişti. Ancak bin 825 metre rakıma sahip Alacabel'de hava sıcaklığının 5 derece'ye düşmesiyle hafif yağmur, dün saat 23.00 sıralarında yeniden kar yağışına dönüştü.

Kar yağışının, Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Battıçıktı mevkiinde başladığı ve yaklaşık 10 kilometrelik alanda etkili olduğu bildirildi.

Yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuzda bulunan Karayolları Alacabel ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Yetkililer, yolun şu an için trafikte açık olduğunu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Karayolunu kullanacak vatandaşların, olması muhtemel buzlanmaya karşı tedbirli olmaları ve yanlarında zincir bulundurmaları gerektiği vurgulandı.

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNDA DÜN BAŞLAYAN YAĞIŞ, ÖĞLE SAATLERİNDE...

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNDA DÜN BAŞLAYAN YAĞIŞ, ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBETMİŞTİ. ANCAK 1825 METRE RAKIMA SAHİP ALACABEL’DE HAVA SICAKLIĞININ 5 DERECEYE DÜŞMESİYLE BİRLİKTE HAFİF YAĞMUR, SAAT 23.00 SIRALARINDA YENİDEN KAR YAĞIŞINA DÖNÜŞTÜ.

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNDA DÜN BAŞLAYAN YAĞIŞ, ÖĞLE SAATLERİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları