Alacabel'de Kar Etkisini Sürdürüyor: Kar Kalınlığı Yer Yer 30 Santimetre

Alacabel mevkiinde süren kar yağışı yer yer 30 cm'ye ulaştı; Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolu açık tutmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:07
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:12
Alacabel'de Kar Etkisini Sürdürüyor: Kar Kalınlığı Yer Yer 30 Santimetre

Alacabel'de kar yağışı devam ediyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgeden gelen bilgilere göre kar kalınlığı yer yer 30 santimetre'ye ulaştı.

Yağışın yayılımı ve etkili olduğu kesimler

Dün gece saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Battıçıktı mevkiinde başlayan kar yağışı, ilk etapta yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili oldu. İlerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırmasıyla Seydişehir yönünde yaklaşık 30 kilometrelik kesimde etkisini sürdürdü.

Yer yer tipiye dönüşen yağış nedeniyle bazı noktalarda buzlanma oluşurken, görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Karayolları çalışmaları ve yetkililerin uyarıları

Gece saatlerinden itibaren teyakkuz halinde bulunan Karayolları Alacabel ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler kar küreme çalışmaları yaparken, buzlanmanın yoğun olduğu kesimlerde tuzlama gerçekleştiriyor.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları konusunda uyardı.

Bölgede ölçülen hava sıcaklığı ise eksi 7 derece civarında bildirildi.

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNUN 1825 RAKIMLI ALACABEL MEVKİİNDE KAR...

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNUN 1825 RAKIMLI ALACABEL MEVKİİNDE KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. BÖLGEDE KAR KALINLIĞININ YER YER 30 SANTİMETREYE ULAŞTIĞI BİLDİRİLDİ.

ANTALYA’YI KONYA’YA BAĞLAYAN AKSEKİ–SEYDİŞEHİR KARAYOLUNUN 1825 RAKIMLI ALACABEL MEVKİİNDE KAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
2
İstanbul uyuşturucu soruşturmasında 2 tutuklama — Kaynarca ve Müftüoğlu'na yurt dışı yasağı
3
Kayseri'de Adliye Önü Cinayeti: Yargıtay Bozmasıyla Sanık Yeniden Hakim Karşısında
4
Kazdağları’nda Jandarma, Kar ve Buzlanmada Mahsur Kalan 4 Kişiyi Kurtardı
5
Düzce'de Ardiye Yangını 2 Katlı Eve Sıçramadan Söndürüldü
6
Antalya'da kız kaçırma kavgası: Pompalı tüfekle öldürülen Sefil Ünder davası
7
Antalya'da İskansızlık İddiasıyla Şantaj: 2 Milyon TL ile Suçüstü, 4 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları