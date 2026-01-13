Alacabel'de Kar Etkisini Sürdürüyor: Kar Kalınlığı Yer Yer 30 Santimetre

Alacabel'de kar yağışı devam ediyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgeden gelen bilgilere göre kar kalınlığı yer yer 30 santimetre'ye ulaştı.

Yağışın yayılımı ve etkili olduğu kesimler

Dün gece saat 23.00 sıralarında Akseki'nin Yarpuz Mahallesi yakınlarındaki Battıçıktı mevkiinde başlayan kar yağışı, ilk etapta yaklaşık 20 kilometrelik alanda etkili oldu. İlerleyen saatlerde yağışın şiddetini artırmasıyla Seydişehir yönünde yaklaşık 30 kilometrelik kesimde etkisini sürdürdü.

Yer yer tipiye dönüşen yağış nedeniyle bazı noktalarda buzlanma oluşurken, görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Karayolları çalışmaları ve yetkililerin uyarıları

Gece saatlerinden itibaren teyakkuz halinde bulunan Karayolları Alacabel ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler kar küreme çalışmaları yaparken, buzlanmanın yoğun olduğu kesimlerde tuzlama gerçekleştiriyor.

Karayolları ve Akseki Bölge Trafik ekipleri, güzergahı kullanacak sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve trafik ekiplerinin uyarılarına uymaları konusunda uyardı.

Bölgede ölçülen hava sıcaklığı ise eksi 7 derece civarında bildirildi.

