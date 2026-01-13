Batman-Diyarbakır karayolunda araç yangını — İtfaiye müdahale etti

Batman-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki araç alev aldı; sürücü kenara çekti, itfaiye söndürdü. Can kaybı yok, araçta maddi hasar, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:41
Batman-Diyarbakır karayolunda araç yangını — İtfaiye müdahale etti

Batman-Diyarbakır karayolunda araç yangını

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, Batman-Diyarbakır yolunun 10’uncu kilometresinde seyir halinde bulunan bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

