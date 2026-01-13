Batman'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Olayın Özeti
Batman'da seyir halindeki bir otomobilin yol kenarında park halindeki araçlara çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Siirt Çevre Yolu üzerinde ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oluştu.
Kazada 1 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle çevre yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı; araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
