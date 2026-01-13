Eskişehir'de Ahşap Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir Tepebaşı'nda ahşap malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:25
Tepebaşı Kumlubel Mahallesi'ndeki depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Eskişehir’de ahşap malzemelerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Olay, Tepebaşı İlçesi Kumlubel Mahallesi Alptekin Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, depoda bulunan ahşap malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra depoda soğutma çalışması yapıldı; çevredeki vatandaşlar ise dumanın etkili olduğu evlerini boşalttı.

İbrahim Hastürk adlı mahalle sakini, "Burada talaş, sunta, tiner gibi şeyler var. Kamelya yapıyorlardı. Uyarmak için ev sahibini bulamadık. İçeride ahşap çok fazla" dedi.

