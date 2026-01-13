Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 4 Araçta Hasar

Edirne'de Atatürk Mahallesi Turan Dursun Caddesi'nde gizli buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; yaralanma yok, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:33
Edirne'de Gizli Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı: 4 Araçta Hasar

Edirne'de gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

Kazada 4 araç hasar gördü, yaralanma yok

Edirne'nin Atatürk Mahallesi Turan Dursun Caddesi üzerinde, gizli buzlanma nedeniyle şehir içi yolcu minibüsü, otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gizli buzlanma sebebiyle kontrolünü kaybeden araçlar art arda çarpıştı. Olay sırasında can kaybı ya da yaralanma olmadı; araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kazanın gerçekleştiği alanda güvenlik önlemleri alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Sürücüler, özellikle sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanma riskine karşı yolların uyarılarla donatılması gerektiğini vurguladı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

