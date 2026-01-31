Erzurum'da Cam Silerken Düşen Öğretmen Ülkühan Atmaca Toprağa Verildi

Erzurum'da cam silerken düşen Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; cenazesi Yeni Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:54
Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde üçüncü katta bulunan evinin camlarını silen Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze töreni

Ülkühan Atmaca'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene katılanlar

Cenaze namazına; Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kültür Müdürü Ahmet Yer, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Erdal Deligöz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Türk Dil Edebiyat Derneği Başkanı Murat Ertaş, MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Palandöken İlçe Başkanı Abdullah Karaoğlu, Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, milli eğitim ilçe müdürleri, öğretmenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.

İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Ülkühan Atmaca'nın eşi, Mecidiye Anadolu Lisesi Müdürü Savaş Atmaca, cenaze namazında ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ülkühan Atmaca’nın binadan düşme anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

