Şırnak'ta Çığ: Beytüşşebap'ta 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
Olayın Detayları
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Günyüzü köyü yakınlarında aşırı kar yağışının ardından çığ düştü.
Çığ nedeniyle Bölücek, Beşağaç, Güneyakka ve Değirmen köy yolları ulaşıma kapandı.
Son Durum
Can ve mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, kapalı yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
