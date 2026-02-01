Şırnak'ta Çığ: Beytüşşebap'ta 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düşen çığ, 4 köy yolunu ulaşıma kapattı; ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:51
Olayın Detayları

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Günyüzü köyü yakınlarında aşırı kar yağışının ardından çığ düştü.

Çığ nedeniyle Bölücek, Beşağaç, Güneyakka ve Değirmen köy yolları ulaşıma kapandı.

Son Durum

Can ve mal kaybı yaşanmadı. Ekipler, kapalı yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

