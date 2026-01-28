Alanya D-400'de Ölüm: Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Alanya D-400 kara yolunda hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, sürücü Ali Yıldız hayatını kaybetti; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:14
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, aynı güzergahta seyreden 31 U 8292 plakalı hafif ticari aracı kullanan C.G.B. (66) ile 07 BYY 129 plakalı motosikleti süren Ali Yıldız (20) çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Ali Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Yıldız'ın cenazesi, cenaze aracıyla Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü C.G.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, orta şeritten sağ şeride geçmek isteyen hafif ticari otomobilin, sağ şeritte ilerleyen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

