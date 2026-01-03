DOLAR
Alanya D-400 Kavşağında Kaza: 1 Yaralı

Alanya Avsallar Mahallesi D-400 kavşağında iki aracın çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:57
Kaza ve müdahale

Antalya’nın Alanya ilçesinda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Alanya Avsallar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan 07 BCP 064 plakalı kamyonet, sağ şeritten kavşağa dönmek isterken sol şeritte ilerleyen A.E. idaresindeki 07 LS 066 plakalı Mercedes marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ifadesi ve soruşturma

Hafif ticari aracı kullanan A.E., "Manavgat’tan Alanya istikametine geliyordum. Sağdaki araba sola geçiş yapacakmış. Ani dönüş oldu. Düşünme şansı bırakmadan arabaya girdik" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

